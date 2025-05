Cortona Camucia trionfa 4-0 contro Sancascianese sogno Promozione ancora vivo

Il Cortona Camucia ha brillato nell'ultimissima partita della stagione, trionfando 4-0 contro la Sancascianese e mantenendo vivo il sogno promozione. Gli arancioneri di Giulio Peruzzi, dopo aver chiuso al quarto posto nella regular season, hanno dimostrato grande determinazione, conquistando il passaggio del turno nella semifinale e regalando ai propri tifosi una vittoria indimenticabile. La strada verso la promozione si fa sempre più affascinante.

CORTONA Si è chiusa nel migliore dei modi, almeno dal punto di vista del risultato maturato negli ultimi 90’, la stagione del Cortona Camucia. Gli arancioneri di Giulio Peruzzi dopo aver chiuso al quarto posto la regular season, e aver conquistato con determinazione il passaggio del turno nella semifinale playoff del proprio girone, era riusciti a superare anche l’Atletico Piancastagnaio nella finalissima del proprio raggruppamento. Due vittorie non scontate visto che il Cortona partendo dal quarto posto maturato in campionato era obbligato solo a vincere per accedere alla fase regionale che ha registrato una battuta d’arresto sul più bello sette giorni fa contro il Barberino... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cortona Camucia trionfa 4-0 contro Sancascianese, sogno Promozione ancora vivo

Approfondimenti da altre fonti

Cortona Camucia triumphs 4-0 against Sancascianese, Promotion dream still alive - Cortona Camucia closes the season with a 4-0 victory over Sancascianese, keeping alive their hopes of Promotion. Da sport.quotidiano.net

Barberino Tavarnelle supera Cortona Camucia 4-2 e vola in finale per la Promozione - Barberino Tavarnelle batte Cortona Camucia 4-2 nella semifinale degli spareggi di Prima categoria, accedendo alla finale per la Promozione. Scrive msn.com

Cortona Camucia di Giulio Peruzzi: sfida decisiva per la Promozione - Non è ancora tempo per andare in vacanza e di certo il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi ricorderà a lungo questa stagione. Gli arancioneri infatti sono arrivati all’ultimo atto di questo torneo di Pr ... Si legge su lanazione.it

Tuscany's Hidden Gem ?? morning walk ???? Hilltop Town Cortona, Italy