Cortisolo alto e stress

Il cortisolo alto, noto come "l'ormone dello stress", può avere effetti devastanti sul nostro benessere. Ti svegli stanca, con il cuore che batte forte anche in tranquillità, e gli attacchi di fame per cibi zuccherati sembrano inarrestabili. Alla fine della giornata, la tua mente è affollata di pensieri negativi, mentre le energie sono esaurite. Non è solo la solita stanchezza: è il segnale di un corpo in difficoltà.

T i alzi già stanca, senti il cuore correre anche quando sei ferma alla scrivania, senza contare gli attacchi di fame improvvisi, con desiderio ossessivo per cibi zuccherini. A fine giornata ti ritrovi con la testa sovraffollata di pensieri negativi e le energie sotto i piedi. No, non è solo la solita stanchezza da multitasking o un momento no. Potrebbe trattarsi di un eccesso di cortisolo, l'ormone dello stress, con livelli sopra la media. E anche se il tuo corpo fa di tutto per dirtelo, a volte siamo troppo concentrate su tutto il resto per accorgercene. È il momento di ascoltarlo. Ecco come, nella pratica...

