Corteo Matildico tre giorni di festa In 16mila per celebrare la storia

A Quattro Castella, il Corteo Matildico ha celebrato, per la 59ª volta, la sua storica tradizione, attirando 16.000 festeggiatori in tre giorni di eventi e spettacoli. In concomitanza con il settantesimo anniversario dalla prima edizione del 25 maggio 1955, il corteo ha riunito contrade e gruppi provenienti anche dall'estero, trasformando il paese in un palcoscenico di storia e divertimento.

La storia, ancora una volta, si è fatta spettacolo e divertimento a Quattro Castella dove ieri si è conclusa la 59ª edizione del Corteo Matildico a settant’anni esatti dalla prima edizione (era il 25 maggio 1955). Un corteo caratterizzato da tanti eventi, contrade, gruppi partecipanti anche dall’estero, tra gli accampamenti del grande Villaggio medievale allestito sui prati di Bianello proprio ai piedi della rocca tanto cara a Matilde. Più di sedicimila le presenze durante i tre giorni di festa con il clou nel pomeriggio di domenica, quando nell’Arena matildica è andato in scena l’episodio rievocato ogni anno a Quattro Castella e realmente avvenuto l’ultima domenica di maggio del 1111: la re-infeudazione di Matilde nei suoi possedimenti da parte di Enrico V, figlio di quell’Enrico IV che anni prima l’aveva ingiustamente privata di parte del suo territorio emanando il Bando di Lucca... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corteo Matildico, tre giorni di festa. In 16mila per celebrare la storia

