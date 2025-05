Corso gratuito per diventare volontari anticendi boschivi

La Racchetta Arezzo presenta un'opportunità imperdibile: un corso gratuito per diventare Operatore Antincendi Boschivi, riconosciuto dalla Regione Toscana. Il corso, della durata di 20 ore, si terrà presso la sede di via Setteponti 64/a ad Arezzo. Unisciti a noi per contribuire attivamente alla salvaguardia del nostro ambiente!

La Racchetta Arezzo lancia il nuovo corso gratuito per diventare Operatore Antincendi Boschivi riconosciuto da Regione Toscana. Presso la sede di via Setteponti 64a, ad Arezzo, si svolgerà il corso formativo per diventare operatore aib della durata di 20 ore. Giovedì 29 maggio e giovedi 5...

