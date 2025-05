Corruzione per la manutenzione delle strade a Roma | cinque arresti

Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato all'arresto di cinque persone coinvolte in un'associazione a delinquere a Roma, accusata di corruzione nella manutenzione stradale. Utilizzando metodi fraudolenti, come l'uso di bitume annacquato e uno spessore dell'asfalto dimezzato, i membri dell'organizzazione hanno influito gravemente sulla qualità dei lavori, compromettendo la sicurezza e l'efficienza delle strade della capitale.

Bitume annacquato, per risparmiare sul costo dell'asfalto. E spessore del manto stradale dimezzato rispetto a quanto previsto dai contratti. Erano gli espedienti utilizzati dall'associazione a delinquere scoperta a Roma dalla Guardia di Finanza, per risparmiare sui lavori di rifacimento delle strade, ottenuti grazie ad appalti pilotati con tangenti e favori. Per questo cinque imprenditori sono stati arrestati, con una lunga lista di accuse, tra le quali corruzione, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corruzione per la manutenzione delle strade a Roma: cinque arresti

