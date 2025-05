A Ischia, il Napoli vive un clima sereno, ma il futuro della squadra rimane avvolto nell'incertezza. Oggi, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si confrontano in un incontro cruciale, mentre Massimiliano Allegri si profila sullo sfondo. Tra momenti di relax e importanti riflessioni, le decisioni che verranno prese potrebbero avere ripercussioni significative sul cammino del club.

Corriere dello Sport: “Napoli, clima sereno ma futuro incerto: oggi Conte e De Laurentiis a confronto. Sullo sfondo Allegri”"> A Ischia, tra momenti di relax e riflessioni sul futuro, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati per due giorni in un contesto di apparente serenità. Ma sotto la superficie calma del weekend trascorso al Regina Isabella, le acque del Napoli restano mosse. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la cena di ieri al ristorante stellato “Indaco” – il nome simbolico di un colore che non è propriamente azzurro – ha riacceso le speranze di continuità, ma non ha cancellato le incertezze... 🔗 Leggi su Napolipiu.com