Correttezza oltre la sconfitta | i tifosi della Juve Stabia ripuliscono gli spalti dopo la partita contro la Cremonese video

Dopo la delusione per la sconfitta contro la Cremonese, i tifosi della Juve Stabia hanno dimostrato un grande spirito sportivo e attaccamento ai valori civili, ripulendo gli spalti del loro stadio. Un gesto significativo che va oltre il mero risultato calcistico, celebrando la passione e la correttezza, ingredienti essenziali del vero tifo. Scopri di più in questo articolo.

Addio sogni di gloria per la Juve Stabia, che ieri sera ha sfiorato il passaggio in Serie A dopo la sconfitta per 3 a 0 con la Cremonese. I tifosi delle “Vespe” però hanno saputo guardare oltre il risultato calcistico, scegliendo di ripulire gli spalti dopo la partita e dando al contempo un buon esempio di civiltà al panorama nazionale degli ultras. Nel video pubblicato dal Corriere della sera, si vedono alcuni tifosi con la maglia gialloblu intenti a raccogliere il pattume lasciato nella curva degli ospiti dello stadio Giovanni Zini di Cremona, facilitando in questo modo anche le operazioni degli addetti alle pulizie... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it