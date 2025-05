correre un palio è tanto ma due

Correre un Palio è un'esperienza unica, ma affrontarne due è un traguardo straordinario. "Ci prepariamo con leggerezza e con un po’ di spinta in più", afferma Federico Cappannoli, capitano della Nobile Contrada del Bruco, fortunata nell'estrazione per il Palio di Provenzano. La tensione e l'emozione si moltiplicano, rendendo questa sfida ancora più intensa e memorabile per tutta la contrada.

"Ci prepariamo con leggerezza e con un po’ di spinta in più". Queste le parole di Federico Cappannoli (foto), capitano della Nobile Contrada del Bruco, contrada baciata dalla fortuna nell’ estrazione per il Palio di Provenzano: "Un Palio da correre è già importante di per sè, sapere che ne corri due ti permette di mettere delle basi – afferma il capitano della contrada di via del Comune – ma in questo momento c’è spazio solo per la felicità". Un Palio con tante contrade a digiuno da molti anni: "Danno un cavallo a tutti, e tutti hanno la stessa voglia di vincere – commenta Cappannoli – non è questo quello che fa la differenza secondo me"... 🔗 Leggi su Lanazione.it