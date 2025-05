Coro Primavera e Pink Orchestra in concerto al centro sociale di Ca' Ossi

Giovedì 29 maggio, il Centro Sociale Primavera di Ca’Ossi ospita il tradizionale concerto di primavera. Sul palco si esibiranno il Coro Primavera e la Pink Orchestra in un quartetto diretto dalla Maestra Alessandra Bassetti. Un evento imperdibile, con una selezione di brani che celebrano la bellezza della musica tradizionale, promettendo emozioni e vibrazioni positive per tutti i partecipanti.

