Coriano un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati allo sport

Coriano ha vissuto un fine settimana straordinario, all'insegna dello sport e della comunità. Entusiasmo e partecipazione sono stati protagonisti di eventi che hanno coinvolto famiglie, bambini e appassionati, culminando in una preziosa novità: attività sportive inclusive dedicate a ragazzi diversamente abili. Un’occasione di festa e integrazione che ha unito tutti in un'esperienza memorabile.

“Grande soddisfazione per aver visto tanta partecipazione agli eventi sportivi del fine settimana. Famiglie con tantissimi bambini, appassionati di sport e, per la prima volta di sport inclusivo rivolto ai ragazzi diversamente abili, hanno scelto di trascorrere a Coriano due giornate in festa e... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Coriano, un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati allo sport

