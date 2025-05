Coppia di ubriachi scivola nel canale | salvati dai pompieri

Due giovani, dopo una notte di festeggiamenti, si sono trovati in difficoltà quando sono scivolati nelle acque del canale Villoresi a Garbagnate Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle sei del mattino, ma fortunatamente i due, sorretti dalla corrente, sono stati rapidamente soccorsi dai pompieri, evitando il peggio.

GARBAGNATE MILANESE Ubriachi dopo una festa che è durata fino all'alba, sono caduti nelle acque del canale Villoresi a Garbagnate milanese, ma per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo. E' successo ieri intorno alle sei. A scivolare nel canale, in balia della corrente che li stava trascinando, un uomo e una donna di 31 e 29 anni sudamericani. Sarebbe stato un residente di via Montenero a dare allarme. Sul posto di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, i vigili del fuoco con la squadra di sommozzatori, due ambulanze e un automedica. Mentre i pompieri di via Messina si preparavano a far intervenire i sommozzatori, l'uomo è riuscito ad aggrapparsi ad alcuni rovi e mettersi in salvo, poi è toccato alla donna che però ha avuto bisogno dei pompieri...