Coppa dei Club 2025 la Ternana Padel riconquista il titolo di campione regionale dell’Umbria

La Ternana Padel riconquista il titolo di campione regionale dell'Umbria nella Coppa dei Club 2025. Domenica 25 maggio, presso il Super Padel di Santa Maria degli Angeli, si sono svolte le attesissime finali del torneo, che ha visto sfidarsi le migliori squadre della regione. Dopo un anno di assenza, la Ternana ha trionfato nella finale Gold Cup Bartoccini, riportando a casa il prestigioso trofeo.

