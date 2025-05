Convocati Olanda per le qualificazioni Mondiali | due nerazzurri nella lista degli Oranje

L'Olanda è pronta ad affrontare le qualificazioni per i Mondiali 2026, con la lista dei convocati ufficializzata dal ct Koeman. Tra i selezionati spiccano due nerazzurri, che daranno il massimo nelle sfide contro Finlandia e Malta. Scopriamo insieme i dettagli di queste importanti partite e l'impatto dei giocatori dell'Inter sulla nazionale Oranje.

Convocati Olanda per le qualificazioni Mondiali, gli oranje si preparano alle sfide con Finlandia e Malta: presenti due nerazzurri nella lista del ct Koeman. In vista del percorso verso il Mondiale 2026, l'Olanda è pronta a sfidare due avversarie importanti: la Finlandia e Malta. Questi incontri, fissati rispettivamente per il 7 e il 10 giugno, rappresentano un passo cruciale per gli Oranje nella loro campagna di qualificazione. La nazionale olandese, allenata con grande attenzione e strategia dal ct Ronald Koeman, ha diramato la lista delle convocazioni e tra i giocatori selezionati troviamo due elementi distintivi dell' Inter: Denzel Dumfries e Stefan de Vrij...

