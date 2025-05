Convocati Italia per le qualificazioni al Mondiale 2026 | presenti tre bianconeri Ufficiale la lista del CT Spalletti

La Nazionale italiana si prepara per le qualificazioni al Mondiale 2026 con la lista dei convocati ufficializzata dal ct Spalletti. Tra i selezionati, figurano tre giocatori della Juventus, pronti a contribuire al cammino azzurro. Le prime sfide si svolgeranno a Oslo contro la Norvegia e in casa contro... Scopri tutti i dettagli nell'articolo.

Convocati Italia: tre bianconeri presenti, ecco la lista di Spalletti per le sfide di qualificazione al Mondiale 2026. L'elenco completo. Il cammino di qualificazione della Nazionale alla Coppa del Mondo del 2026 inizia dal doppio impegno a Oslo contro la Norvegia e a Reggio Emilia contro la Moldova. È ufficiale la lista dei convocati di Spalletti, dove sono presenti tre calciatori bianconeri: Cambiaso, Gatti e Locatelli. È assente invece Di Gregorio. Di seguito l'elenco completo. Portieri:  Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori:  Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta); Centrocampisti:  Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle); Attaccanti:  Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta)

