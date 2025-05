Convocati Italia oggi la decisione finale di Spalletti per la Norvegia | Acerbi in bilico!

Oggi è un giorno cruciale per la Nazionale italiana, con Luciano Spalletti pronto a svelare la lista ufficiale dei convocati per la partita del 6 giugno contro la Norvegia. Tra i tanti nomi, quello di Francesco Acerbi è in bilico, suscitando grande curiosità tra i tifosi. Scopriamo insieme quali potrebbero essere le scelte decisive del CT in vista di questa importante sfida.

Convocati Italia, oggi la decisione finale di Spalletti per la Norvegia: Acerbi in bilico! Ecco la previsione sulle scelte del CT della Nazionale. Nella giornata di oggi è atteso l’annuncio sulla lista ufficiale dei convocati dell’ Italia per la sfida del 6 giugno contro la Norvegia, partita che aprirà le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle probabili scelte operate dal CT Luciano Spalletti: uno dei dubbi principali riguarda la presenza o meno di Francesco Acerbi, col centrale dell’ Inter che potrebbe avere il compito di marcare Haaland. CONVOCATI ITALIA – « Oggi Spalletti ufficializzerà le convocazioni per l’esordio della Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026: si inizia il 6 giugno a Oslo contro la Norvegia, l’avversaria più temibile nel girone, poi il 9 a Reggio Emilia sfida alla Moldova... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Convocati Italia, oggi la decisione finale di Spalletti per la Norvegia: Acerbi in bilico!

