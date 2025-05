Convocati Italia c’è la scelta ufficiale di Spalletti su Acerbi | ecco i giocatori dell’Inter impegnati

Luciano Spalletti ha reso nota la lista dei convocati per le qualificazioni ai Mondiali, segnando il ritorno di Francesco Acerbi, precedentemente escluso. Il comunicato ufficiale della Figc svela anche i giocatori dell'Inter che comporranno la nazionale, suscitando curiosità e attese tra i tifosi per le prossime sfide. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante selezione.

Convocati Italia, le scelte ufficiali di Luciano Spalletti per le qualificazioni Mondiali ed il dubbio legato a Francesco Acerbi. La Figc, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato i convocati di Luciano Spalletti per le qualificazioni Mondiali. Ritorna Francesco Acerbi, escluso inizialmente dal ct per questioni anagrafiche. Presenti anche Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi per quanto riguarda i calciatori dell' Inter. Di seguito l'elenco completo dell' Italia. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle); Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta)

