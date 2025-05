Convocati Brasile Carlos Augusto nella prima lista di Ancelotti!

Carlos Augusto dell'Inter è stato incluso nella prima lista di convocati della nazionale brasiliana, redatta da Carlo Ancelotti. Questa selezione segna un nuovo inizio per Ancelotti dopo la sua uscita dal Real Madrid, sottolineando il legame speciale che continua a esistere tra l'allenatore e il club spagnolo. Scopriamo ora i nomi degli altri giocatori convocati.

Diramati i convocati del Brasile e Carlos Augusto dell'Inter fa parte della prima lista di Carlo Ancelotti. Ecco tutti gli altri giocatori. PRIMA LISTA – Finito il rapporto lavorativo tra Ancelotti e il Real Madrid anche se non terminerà mai l'amore che le parti provano reciprocamente. Non a caso il tecnico italiano avrà un riconoscimento come ambasciatore del club per il resto della propria vita, una sorta di ringraziamento per i trofei che ha portato al club. Si aspettava solo l'ufficialità della separazione, la quale oramai era saputa da tempo. Considerando anche che i Blancos hanno già fatto firmare il sostituto: Xabi Alonso...

