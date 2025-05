Controlli nella movida a Civitanova Marche sanzioni a diversi locali per risse tra giovani e consumo di droga

Nella vivace scena della movida di Civitanova Marche, i controlli straordinari hanno portato a sanzioni per diversi locali, in risposta a risse tra giovani e consumo di sostanze stupefacenti. Gli interventi delle forze dell'ordine hanno comportato anche sequestri di droghe, evidenziando la necessità di monitorare e garantire la sicurezza in questi luoghi di aggregazione.

Controlli straordinari a Civitanova Marche: sanzioni per illeciti amministrativi durante la movida, sequestri di sostanze e interventi per liti... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Controlli nella movida a Civitanova Marche, sanzioni a diversi locali per risse tra giovani e consumo di droga

Movida violenta a Milazzo, la Prefettura rafforza i controlli: stretta sul consumo di alcol - Milazzo sta affrontando un'emergenza legata alla movida violenta, con recenti episodi di cronaca che hanno comportato denunce e provvedimenti restrittivi. 🔗continua a leggere

Movida violenta a Milazzo, la Prefettura rafforza i controlli: stretta sul consumo di alcol - A Milazzo, la movida violenta preoccupa le autorità locali, portando a denunce e misure restrittive. In risposta agli episodi recenti, la Prefettura ha deciso di intensificare i controlli e inasprire le normative sul consumo di alcol. 🔗continua a leggere

Napoli, controlli della Municipale ai locali della movida: fioccano sanzioni e chiusure - Controlli serrati da parte della Polizia Municipale tra via Coroglio e Chiaia, dove numerosi locali della movida sono stati sottoposti a verifiche. 🔗continua a leggere

Controlli nella movida a Civitanova Marche, sanzioni a diversi locali per risse tra giovani e consumo di droga - Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno effettuato controlli straordinari nel comune di Civitanova Marche. L’obiettivo era prevenire e contrastare fatti illeciti durante la cosiddetta movida. 🔗Segnala virgilio.it

Controlli notturni tra liti e alcol ai minori nei luoghi della movida - CIVITANOVA MARCHE. Controlli straordinari nel fine settimana a Civitanova Marche dove le forze dell’ordine sono scese in campo per contrastare la movida molesta. Polizia, carabinieri, Guardia di ... 🔗Si legge su lanuovariviera.it

Controlli anti movida sulla costa. Alcol a minori, due locali multati - Sei verbali e decine di giovanissimi identificati è il bilancio dell’operazione messa in atto dalle forze dell’ordine a Civitanova, sia in centro che vicino ai locali che fanno intrattenimento. 🔗Come scrive msn.com