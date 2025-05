Controlli della Polizia arresti e denunce

Negli ultimi tempi, Taranto ha visto un incremento delle iniziative sociali e religiose, in coincidenza con l'arrivo della stagione estiva. In risposta a questa vivacità , il Questore Michele Davide Sinigaglia ha disposto un potenziamento dei controlli da parte della polizia, portando a numerosi arresti e denunce volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nel capoluogo pugliese.

Tarantini Time Quotidiano Nell’ultimo periodo che ha visto il capoluogo interessato da numerose iniziative sociali e funzioni religiose e con l’imminente arrivo della stagione estiva – come disposto dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia – sono stati intensificati servizi di controllo del territorio a tutela dei cittadini e dei tanti turisti che hanno visitato la Città dei Due Mari. Impegnato il personale della Squadra Volante, della Squadra Mobile, della Divisione di Polizia Amministrativa e del Commissariato Sezionale Borgo che ha focalizzato la loro attenzione nel centro cittadino con particolare attenzione ai vicoli di Città Vecchia particolarmente affollati nelle ore serali... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Controlli della Polizia, arresti e denunce

Battipaglia, stranieri alloggiati abusivamente: controlli della polizia municipale - L'amministrazione comunale di Battipaglia ha avviato un'iniziativa di controllo sulle locazioni abusiva, in collaborazione con la polizia urbana. 🔗continua a leggere

Controlli anti abusivismo a Palermo: due arresti e due denunce - PALERMO – Agenti della polizia municipale di Palermo hanno eseguito controlli mirati contro l’abusivismo commerciale. Durante queste operazioni, due persone sono state arrestate e altre due denunciate ... 🔗Segnala livesicilia.it

Controlli nel Palermitano: scattano arresti e denunce, sanzioni per oltre 60mila euro - Continuano i controlli nel Palermitano, sia in ambito cittadino che in provincia, scattate sanzioni per un totale di sessantamila euro. 🔗Da newsicilia.it

Controlli anti-abusivismo in centro a Palermo: due arresti e due denunce - Arrestati due ambulanti e altri due denunciati nel corso di un controllo anti-abusivismo della polizia municipale, a Palermo, nella zona dei Quattro Canti e corso Vittorio Emanuele. 🔗Come scrive ilsicilia.it