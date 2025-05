Controlli antidroga a Romano fermato pusher con 31 dosi di cocaina

Un'operazione della Polizia Locale a Romano di Lombardia si è conclusa con l'arresto di un pusher trovato in possesso di 31 dosi di cocaina. Il controllo, svolto nel parco di Piazza Don Sandro, rientra in un servizio straordinario volto a prevenire e combattere i reati legati alle sostanze stupefacenti. Scopri i dettagli di questa importante attività di sicurezza.

La Polizia Locale del Distretto Bassa Bergamasca Orientale ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio del parco di Piazza Don Sandro a Romano di Lombardia, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Venerdì scorso gli Agenti hanno deferito in stato di libertà un 20enne marocchino con regolare documento di soggiorno per asilo politico. La Polizia locale, nel corso del servizio, ha sottoposto a dei controlli diversi giovani e, uno di questi, alla vista delle uniformi si dava alla fuga. Gli agenti riuscivano a raggiungerlo ad immobilizzarlo, ma non è stato un inseguimento facile: il 20enne ha opposto una forte resistenza, causando lesioni ad uno degli operatori...

