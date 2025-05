controlli anti movida sulla costa alcol a minori due locali multati

Nella lotta contro la movida molesta a Civitanova, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, focalizzandosi sull'uso di alcol da parte di minorenni. Due locali sono stati multati per aver somministrato bevande alcoliche ai giovani, mentre interventi mirati hanno sedato diverse liti tra ragazzi. Complessivamente, sono stati emessi sei verbali e identificate decine di giovanissimi, evidenziando la necessità di monitorare la situazione.

