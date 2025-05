Contro esclusione sociale pregiudizi e stigma | 23esima edizione delle Olimpiadi In

Giovedì 29 maggio, Latiano ospiterà la 23esima edizione delle “Olimpiadi In”, un evento che si batte contro l'esclusione sociale, il pregiudizio e lo stigma nei confronti delle persone fragili. Promosso da Città Solidale, questo appuntamento ha acquisito riconoscimento a livello nazionale e internazionale, affermandosi come un'importante iniziativa per la sensibilizzazione e l'inclusione. Unisciti a noi per celebrare la diversità e il valore di ogni individuo.

LATIANO - Giovedì 29 maggio si svolgerà a Latiano la 23esima edizione delle “Olimpiadi In”, il grande evento contro l’esclusione sociale, il pregiudizio e lo stigma verso le persone fragili, promosso da Città Solidale, conosciuto in tutta Italia e all’estero. La manifestazione è stata insignita... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Contro esclusione sociale, pregiudizi e stigma: 23esima edizione delle "Olimpiadi In"

Attacco nella notte contro il centro sociale La Strada: fatta esplodere la porta d’ingresso - Nella notte, un attacco esplosivo ha scosso il centro sociale La Strada, con la porta d'ingresso ridotta in macerie. 🔗continua a leggere

Contro Ecomafie: cinque impegni per la giustizia ambientale e sociale - La Conferenza nazionale "Contro Ecomafie" si conclude con la presentazione di un Manifesto contenente cinque impegni per promuovere giustizia ambientale e sociale. 🔗continua a leggere

Progetto contro l'esclusione sociale per sovraindebitamento - Progetto contro l'esclusione sociale per sovraindebitamento E' stato presentato dall'Ordine degli avvocati di Perugia PERUGIA , 23 gennaio 2025, 16:33 ... 🔗Lo riporta ansa.it

Scuola, Uer-Fond. Lottomatica: realtà virtuale e mindfulness contro i pregiudizi - Il modello adottato, che integra tecnologia immersiva e attività partecipative, ha mostrato una forte efficacia nel migliorare l’empatia e la consapevolezza sociale. Tra le esperienze più ... 🔗Riporta msn.com

La denuncia di una donna contro la violenza sociale e mediatica - In occasione della Giornata internazionale contro ... sociale e mediatica che ha subito negli ultimi mesi. La sua testimonianza mette in luce un tema cruciale: la difficoltà delle donne nel mantenere ... 🔗Segnala notizie.it