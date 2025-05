Contributo di solidarietà regionale ultimo step prima del pagamento per 8mila famiglie siciliane

Da martedì 27 maggio, si avvia l'ultimo passaggio per l'erogazione del contributo di solidarietà regionale, destinato a 8mila famiglie siciliane in difficoltà economica. Questa misura, promossa dal governo Schifani, rappresenta un importante sostegno per le famiglie in grave disagio, offrendo loro un aiuto concreto in un momento di crisi.

