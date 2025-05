Continuità assistenziale | l’accesso sarà solo previa chiamata al 116117

A partire dal 3 giugno, l'accesso al servizio della Continuità assistenziale, precedentemente noto come Guardia medica, sarà disponibile esclusivamente tramite il numero 116117. Questa nuova modalità mira a garantire una risposta più appropriata alle esigenze sanitarie dei cittadini, assicurando un'efficace gestione delle richieste per cure non urgenti.

