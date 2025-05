Contentissimo Cavalli? E’ presto

Un Palio, quello di luglio, che vedrà presente sul tufo nuovamente anche il Valdimontone dopo la doppia presenza in Piazza nel 2024: "Sono molto contento – afferma il capitano di via dei Servi, Aldo Nerozzi – in contrada c’è un’atmosfera incredibile". Valdimontone che sarà presente sul tufo senza la rivale Nicchio, a differenza degli ultimi due Palii, in cui la contrada dei Pispini è stata presente tra i canapi. Nerozzi conferma il suo ottimo rapporto con Jonatan Bartoletti e Giuseppe Zedde, ormai diventati punti di riferimento per il capitano e la stessa contrada di via dei Servi che è stata estratta dalla Chiocciola, una situazione che ha due precedenti vittoriosi per il Valdimontone: luglio 1922 e luglio 1974... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Contentissimo. Cavalli? E’ presto"

