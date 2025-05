Conte Tardelli sicuro | Se lascia Napoli sarà solo per la Juventus

Nel contesto incerto del futuro di Igor Tudor, il nome di Antonio Conte torna prepotentemente in auge per la panchina della Juventus. Il tecnico del Napoli, fresco vincitore di uno Scudetto con i partenopei, deve ancora decidere se continuare la sua avventura a Napoli o valutare nuove opportunità, con il club bianconero in prima fila per un possibile ritorno.

(Adnkronos) – Con il futuro di Igor Tudor ancora in bilico, in casa Juve torna forte il nome di Antonio Conte come nuovo allenatore. Il tecnico del Napoli, fresco di Scudetto appena conquistato con i partenopei, non ha ancora deciso se rimanere in azzurro o guardarsi intorno, con la Juve che potrebbe essere una delle

