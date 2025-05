Conte Tardelli sicuro | Se lascia Napoli sarà solo per la Juventus

In un clima di incertezze per il futuro di Igor Tudor, si intensificano le voci su Antonio Conte come possibile nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico del Napoli, fresco vincitore di uno Scudetto, deve ancora decidere se restare in azzurro o valutare altre opportunità, con i bianconeri pronti a sfruttare la situazione. Sarà davvero solo la Juve a tentare Conte?

(Adnkronos) – Con il futuro di Igor Tudor ancora in bilico, in casa Juve torna forte il nome di Antonio Conte come nuovo allenatore. Il tecnico del Napoli, fresco di Scudetto appena conquistato con i partenopei, non ha ancora deciso se rimanere in azzurro o guardarsi intorno, con la Juve che potrebbe essere una delle sue destinazioni preferite. "Secondo me nel caso in cui Conte lasci il Napoli è impossibile che vada al Milan o in altre squadre, lascia Napoli solo per la Juventus", ha detto all'Adnkronos Marco Tardelli, ex giocatore bianconero e campione del mondo 1982. "Aver centrato l'obiettivo Champions è sicuramente stato importante per Tudor, ma tutto dipende sia dalla possibilità che possa tornare Conte, sia da come andrà la Juve nel prossimo Mondiale per Club...

