Conte ringrazia il Napoli | Ho avuto il piacere di lavorare con ragazzi molto seri bravi a fare un qualcosa di straordinario per questa piazza Le emozioni…

Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli, esprime il suo sincero apprezzamento nei confronti della squadra durante la cena di celebrazione per il titolo di campione. Nella sua intervista, il tecnico sottolinea il valore e la serietà dei suoi giocatori, che hanno contribuito a creare un'atmosfera straordinaria per la piazza. Le sue dichiarazioni suscitano grande curiosità, specialmente in relazione ai recenti legami con la Juventus.

Conte ringrazia il Napoli durante la cena della festa Scudetto: tutte le dichiarazioni del tecnico accostato alla Juve. L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato durante la festa Scudetto: le parole del tecnico fortemente accostato alla Juve. ESCLUSIVO pic.twitter.comI6xS0D1A4M — Spud??? (@SpudFNVPN) May 26, 2025 PAROLE – «Grazie ragazzi alla squadra e tutti i calciatori che sono i principali attori. Ho avuto il piace di lavorare con ragazzi molto seri, sono stati bravi a fare un qualcosa veramente di straordinario per una piazza come Napoli, vincendo due scudetti in tre anni. Vanno fatti i complimento alla piazza di Napoli, quello che ci hanno regalato i tifosi quest’anno è davvero incredibile ed emozionante»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte ringrazia il Napoli: «Ho avuto il piacere di lavorare con ragazzi molto seri, bravi a fare un qualcosa di straordinario per questa piazza. Le emozioni…» – VIDEO

