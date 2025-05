Conte presenterà un progetto a De Laurentiis ma l’addio è ad un passo | le ultime

Dopo la storica vittoria dello scudetto, il Napoli si prepara a un importante incontro tra Conte e De Laurentiis. Nonostante i trionfi recenti, il futuro dell'allenatore sembra incerto e l'addio è più vicino di quanto si pensi. Domani, intanto, la squadra festeggerà con una parata memorabile, celebrando un successo che ha riportato il club ai vertici del calcio italiano.

In casa Napoli, dopo lo scudetto vinto, bisogna registrare delle novità sul futuro di Conte. Il Napoli ha vinto lo scudetto con la vittoria contro il Cagliari di venerdì scorso, riuscendo così a superare l'Inter in un duello davvero emozionate. Domani, invece, ci sarà la parata della squadra campione d'Italia sul lungomare di Mergellina a bordo di un bus scoperto. Tuttavia, in casa Napoli si sta parlando molto di futuro. Il motivo principale, ovviamente, porta al destino di Antonio Conte, il quale sembra essere sempre più lontano dal club partenopeo. Napoli, Conte ormai ad un passo dall'addio: ecco gli ultimi aggiornamenti...