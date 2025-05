Conte-Napoli verso la separazione Pronto Allegri

Con il quarto scudetto in tasca, il Napoli si prepara a una separazione definitiva dal tecnico Giuseppe Conte. Divergenze non solo economiche, ma anche strategiche, sembrano segnare la fine di un'era. Mentre si prospetta il cambio di guida, il settore tecnico è già al lavoro per trovare il successore di Conte.

La conquista del quarto scudetto segnerà molto probabilmente l'addio tra il club partenopeo e il proprio tecnico. Si va infatti verso la fine del rapporto Conte-Napoli per una serie di divergenze, non soltanto di carattere economico o di mercato. A raccogliere l'eredità del tecnico salentino sarà , salvo sorprese, Massimiliano Allegri, lo stesso che ne prese il posto alla Juventus nel 2014. CONTE-NAPOLI, E' FINITA Dopo i festeggiamenti di rito per la conquista dello scudetto, tutto sarà più chiaro. È previsto infatti un incontro tra il Presidente De Laurentiis e lo stesso Conte per formalizzare l'addio...

