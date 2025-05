Conte-Napoli Oriali parla chiaro | l’annuncio non lascia dubbi

Il Napoli celebra il trionfo del quarto scudetto, ma la mente è già proiettata al futuro. Le dichiarazioni di un importante membro dello staff tecnico pongono interrogativi sull'allenatore, creando un clima di incertezze. Dopo i festeggiamenti, sarà cruciale valutare le strategie per la prossima stagione e definire il destino della squadra.

In casa azzurra persistono i dubbi sul futuro del tecnico, ma le parole dello storico componente dello staff non lasciano dubbi Prima il tempo dei festeggiamenti, poi sarà tempo di fare valutazioni sul futuro. Il Napoli si gode il suo quarto scudetto, ma nel frattempo si ragiona già in vista della prossima stagione. Futuro Conte in dubbio, Oriali spera nella permanenza (LaPresse) – calciomercato.it Perché il futuro di Antonio Conte in azzurro non è affatto certo. Il tecnico, dopo aver vinto, potrebbe lasciare per altri lidi, forse per un ritorno nella Torino bianconera. La Juventus è a caccia di un nuovo allenatore e Conte è la prima scelta...

