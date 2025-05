Conte Napoli cambia nuovamente tutto? Lo scenario dopo la festa Scudetto | cosa filtra sulla decisione finale dell’allenatore accostato alla Juve

Dopo la festa scudetto, il futuro di Antonio Conte al Napoli si fa incerto. Nuove indiscrezioni suggeriscono un possibile addio del tecnico, accostato alla Juventus. In questo articolo esploreremo le ultime novità riguardo alla situazione dell'allenatore e le implicazioni per i futuri scenari nel calcio italiano.

Conte Napoli, cambia nuovamente tutto nel futuro dell'allenatore accostato alla Juve: ecco costa sta succedendo. Potrebbe cambiare nuovamente tutto a distanza di poche ore. Continuano le voci del possibile addio di Antonio Conte dal Napoli e di un possibile approdo alla Juve ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico potrebbe riavvicinarsi ai partenopei. Nei prossimi due giorni sarà presa una decisione de finitiva e sarà importantissimo il colloquio con De Laurentiis che gli sta cercando di far capire che non hanno idee molto diverse.

