Conte Juventus il gesto della moglie dal pullman scoperto ai tifosi del Napoli | Farò di tutto L’indizio sul futuro dell’allenatore | cosa è successo – FOTO

La Juventus è al centro di un episodio curioso che coinvolge Antonio Conte e sua moglie, avvenuto durante un’uscita dal pullman davanti ai tifosi del Napoli. Questo gesto potrebbe rivelarsi un indizio significativo sul futuro dell’allenatore, il cui passaggio alla Juventus è al centro di speculazioni. Scopriamo cosa è successo e le implicazioni di questo episodio per il futuro calcistico di Conte.

Conte Juventus, il gesto della moglie dal pullman scoperto ai tifosi del Napoli: la ricostruzione di quanto accaduto. Qualsiasi indizio potrebbe essere utile per capire il possibile futuro di Antonio Conte, allenatore che potrebbe lasciare il Napoli per approdare alla Juve. Quello durante la festa scudetto sul pullman scoperto che riguarda la moglie del mister va in quella direzione e ha fatto scatenare le tifoserie delle due squadre. Alla richiesta dei tifosi partenopei di una permanenza del marito a Napoli, Elisabetta Muscarello, moglie dell’ex ct della Nazionale avrebbe risposto, secondo quanto riportato da Tuttosport, con un “Farò di tutto” che ha fatto scatenare la folla... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, il gesto della moglie dal pullman scoperto ai tifosi del Napoli: «Farò di tutto». L’indizio sul futuro dell’allenatore: cosa è successo – FOTO

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino. 🔗continua a leggere

"Farò di tutto": Conte, la promessa della moglie ai tifosi del Napoli - La festa scudetto del Napoli è stata l'occasione per far espolodere ancora una volta la gioia dei tifosi azzurri dopo la vittoria contro il Cagliari di venerdì sera. A tenere banco ed in apprensione l ... 🔗Segnala tuttosport.com

La moglie di Conte e la "promessa" dal pullman ai tifosi del Napoli - I tifosi del Napoli hanno chiesto alla moglie di Antonio Conte di convincere il marito a restare all'ombra del Vesuvio. 🔗Si legge su msn.com

La promessa della moglie di Conte ai tifosi del Napoli: ecco cosa ha detto la consorte del tecnico durante la festa scudetto - Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte, era presente alla sfilata con il pullman scoperto per festeggiare lo scudetto del Napoli. La moglie del tecnico salentino è stata sollecitata ... 🔗Riporta tuttojuve.com