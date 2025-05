Conte Juventus gli sforzi del Napoli non sono bastati per convincerlo a restare! Bianconeri pronti a offrire questo contratto all’allenatore | cosa è successo dopo la festa Scudetto

Antonio Conte è al centro di un acceso dibattito sul suo futuro, dopo la recente festa dello Scudetto. Nonostante i tentativi del Napoli di trattenerlo, le sirene bianconere sembrano avere la meglio. In questo articolo, esploreremo gli sviluppi recenti e l'offerta che la Juventus sta preparando per il suo possibile ritorno. Resta da vedere se le forze di Napoli basteranno a ribaltare la situazione.

Conte Juventus, gli sforzi del Napoli non sono bastati per convincerlo: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’allenatore. Una serata importante se non decisiva per il futuro di Antonio Conte. Dopo le parole di De Laurentiis e quelle dell’allenatore alla festa Scudetto del Napoli, arrivano importanti aggiornamenti da Nicolò Schira su quello che potrebbe essere il nuovo allenatore della Juve. PAROLE – «Nonostante gli sforzi del Napoli per cercare di trattenere Antonio Conte negli ultimi giorni, la Juventus è ancora fiduciosa di poter ingaggiare Antonio Conte. La Juve è pronta a sottoporre a Conte un accordo fino al 2028 dopo la separazione dal Napoli... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, gli sforzi del Napoli non sono bastati per convincerlo a restare! Bianconeri pronti a offrire questo contratto all’allenatore: cosa è successo dopo la festa Scudetto

