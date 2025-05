Conte Juventus Galeone lancia la frecciatina | Lui non si sognerebbe di lasciar andare via Szczesny Rabiot e Danilo… Poi svela questo su Allegri

Conte Juventus, Galeone lancia la frecciatina a Thiago Motta: tutte le dichiarazioni anche sull’ex bianconero Allegri. Giovanni Galeone, mentore dell’ex allenatore della Juve Max Allegri, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del possibile futuro del tecnico livornese e di Conte, tecnico del Napoli. ALLEGRI – «Ci siamo messaggiati giorni fa, io non chiedo per non essere inopportuno. Però lui che è un simpatico bugiardo, mi ha rassicurato: ‘Mister, non mi ha chiamato nessuno!’. E io: ‘Ma come, Max, a fine maggio non uno che abbia provato a chiederti eventuale disponibilità?’. Io penso che De Laurentiis lo abbia fatto»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus, Galeone lancia la frecciatina: «Lui non si sognerebbe di lasciar andare via Szczesny, Rabiot e Danilo…». Poi svela questo su Allegri

