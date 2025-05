Conte Juventus | famiglia staff e Oriali spingono per la permanenza a Napoli Gli ultimi aggiornamenti sulla volontà del tecnico

L'attenzione è rivolta al futuro di Antonio Conte, con la sua famiglia e lo staff che sembrano spingere per una permanenza al Napoli. Secondo recenti aggiornamenti di La Repubblica, il tecnico si è trovato bene in città, alimentando voci su un possibile rientro alla Juventus. Scopriamo insieme gli sviluppi legati alla sua volontà e alle dinamiche che circondano la sua decisione.

Conte Juventus, le persone vicine all’allenatore puntano alla permanenza a Napoli. Cosa filtra sul futuro del tecnico accostato alla panchina dei bianconeri. Famiglia, staff tecnico ed Oriali: come riferito da La Repubblica, a Napoli si sono trovati tutti benissimo, in primis la moglie di Conte ed i componenti del suo staff. Per questo motivo tutte le persone vicine all’allenatore starebbero provando a convincerlo a rimanere in azzurro. Tuttavia, la decisione finale sarà esclusivamente di Antonio Conte e, ad oggi, tutte le strade riportano a Torino ed al ritorno in bianconero. Sono giorni decisivi per il futuro del tecnico... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juventus: famiglia, staff e Oriali spingono per la permanenza a Napoli. Gli ultimi aggiornamenti sulla volontà del tecnico

Conte via? Nessun problema: ADL prende un tecnico mondiale | Non si tratta di Allegri - Con la lotta per lo scudetto che si intensifica, Aurelio De Laurentiis guarda già al futuro, pronto a cambiare rotta. 🔗continua a leggere

Tudor Juve, il tecnico svela: «Vivo alla giornata, me la godo, non pensando al futuro. L’ombra di Conte? Rispondo così» - In vista della sfida contro l'Udinese, Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha condiviso le sue riflessioni in conferenza stampa. 🔗continua a leggere

Sabatini rivela: «Il futuro di Conte? Se vince lo Scudetto penso che prenderà quella decisione». L’annuncio sul tecnico del Napoli - Walter Sabatini ha espresso la sua opinione sul futuro di Antonio Conte, sottolineando che una possibile vittoria dello scudetto potrebbe influenzare le sue decisioni. 🔗continua a leggere

Conte-Juventus, colpo di scena: doppio annuncio cambia i piani - Per il ritorno di Antonio Conte alla Juventus arriva un importante colpo di scena con un doppio annuncio che cambia tutto ... 🔗Riporta calciomercato.it

Conte-Napoli, Oriali parla chiaro: l’annuncio non lascia dubbi - A cercare di convincere Conte potrebbe essere Lele Oriali, punto fermo del suo staff tecnico: “Per fortuna è un binomio che funziona, visti i risultati che otteniamo. Quello napoletano è un popolo ... 🔗Secondo calciomercato.it

Conte saluta il Napoli, c'è la Juventus. De Laurentiis su Allegri: cosa è successo nell'incontro a Ischia - De Laurentiis e Conte, le strade si separano. Visioni diverse sul futuro e sulla crescita del club. Antonio verso la Juventus, il presidente del Napoli accelera per Allegri ... 🔗msn.com scrive