Conte Juventus cresce la fiducia in casa bianconera | novità dopo il summit di Ischia con De Laurentiis! Il nuovo scenario

La fiducia in casa Juventus continua a crescere dopo il recente summit di Ischia tra i dirigenti bianconeri e Aurelio De Laurentiis. Con Antonio Conte sempre più sulla strada del ritorno, i segnali positivi si intensificano per il club torinese. La situazione si fa interessante, promettendo sviluppi imminenti che potrebbero riportare il noto allenatore alla guida della Juventus, ora con il titolo di campione d'Italia.

