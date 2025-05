Conte-Juventus colpo di scena a Napoli | sta succedendo adesso

In un clima di festa per il recente Scudetto, il futuro di Antonio Conte alla guida del Napoli è avvolto da un clima di incertezza. Con la Serie A ormai alle spalle, il calciomercato si prepara a un'importante ristrutturazione, e le voci su un possibile ribaltone nella panchina partenopea si intensificano. Cosa sta succedendo? Scopriamo i dettagli.

Conte-Juventus, possibile ribaltone nel futuro del tecnico del Napoli: cosa succede dopo i festeggiamenti per lo Scudetto Con la Serie A in archivio è subito tempo di calciomercato. Sono infatti giorni già decisivi soprattutto per quanto riguarda il valzer delle panchine, a partire da Antonio Conte. Napoli – e Juventus – attendono la decisione definitiva dell'allenatore neo campione d'Italia. Antonio Conte e la Juventus, possibile colpo di scena a Napoli: che cosa succede (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Il Napoli sta facendo di tutto per convincere il tecnico. Durante la festa Scudetto di oggi, anche la moglie dell'ex Juve si è lasciata prendere dall'entusiasmo generale ed ai tifosi presenti ai piedi del pullman che gli hanno chiesto di restare ha risposto "farò di tutto"...

