Conte Juve sempre più concreto l’addio dell’allenatore dal Napoli! Dall’incontro con De Laurentiis al possibile futuro in bianconero | tutti gli ultimi aggiornamenti

La possibilità di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus si fa sempre più concreta. Dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis, si intensificano le voci su un possibile addio dell'allenatore dal Napoli. Scopriamo gli ultimi sviluppi e le implicazioni per il futuro della Vecchia Signora.

Conte Juve, sempre più concreto l’addio dell’allenatore dal Napoli: i dettagli su quello che sarà il futuro del tecnico. Il nome di Antonio Conte è sempre più caldo per la panchina della Juve. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’addio del tecnico dal Napoli è uno scenario concreto ma bisognerà aspettare l’incontro con De Laurentiis. PAROLE – «In settimana come sono attesi i contatti tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis per discutere del futuro con la separazione che è certamente uno scenario concreto. Ci sarà il presidente a discutere direttamente con l’allenatore, con grande riconoscenza, con grande calma dal punto di vista anche dei rapporti tra Conte e De Laurentiis... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com