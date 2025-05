Conte Juve parole di addio di De Laurentiis? Mi auguro che continuerà nella sua vita professionale a mietere successi lo merita Grazie Antonio! – VIDEO

In occasione della cena per la festa Scudetto del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha pronunciato parole che sembrano un commiato per Antonio Conte. Il presidente partenopeo ha espresso apprezzamento per il tecnico, augurandogli successi futuri nella sua carriera. Le dichiarazioni stanno già facendo il giro del web, suscitando grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Conte Juve, parole di addio di De Laurentiis? Le parole del presidente del Napoli dopo la cena della festa Scudetto. Sono già virali alcune dichiarazioni del presidente del Napoli De Laurentiis alla cena per la festa Scudetto del Napoli in cui sembra salutare Antonio Conte, che è il grande sogno della Juve. ESCLUSIVO pic.twitter.comjz8It1FpCF — Spud??? (@SpudFNVPN) May 26, 2025 PAROLE – «Spero che Conte nella sua vita professionale continui sempre a mietere successi perché é un uomo che merita rispetto, merita il successo, perché é un uomo che vive con impegno la quotidianità! Grazie Antoni o »... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, parole di addio di De Laurentiis? «Mi auguro che continuerà nella sua vita professionale a mietere successi, lo merita. Grazie Antonio!» – VIDEO

