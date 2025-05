Conte Juve muro di De Laurentiis? Ecco la verità su possibili penali per il divorzio con il Napoli Ultimissime

Antonio Conte è al centro di nuove speculazioni riguardo il suo futuro, in particolare sulla possibilità di un divorzio anticipato con il Napoli. Le dichiarazioni di Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, gettano luce sulle eventuali penali e sulla posizione di Aurelio De Laurentiis. Scopriamo insieme la verità dietro questo incontro tra il tecnico e il presidente azzurro.

Conte Juve, muro di De Laurentiis? La verità sulle penali per il divorzio anticipato con il Napoli: la posizione del club azzurro. Ciro Venerato, espero di mercato della Rai, ha parlato così del futuro di Antonio Conte. Le dichiarazioni sul tecnico del Napoli. CONTE – «È tutto rientrato alla Juve. Giuntoli ha convinto Igor Tudor: il tecnico partirà per gli USA disputando il mondiale per Club, anche se (come sembra) non sarà confermato dal club bianconero. La Juve ha scelto Antonio Conte. Il Napoli entro mercoledì al massimo spera di convincere ancora Conte, ma sarà dura. Solo quando il divorzio sarà ufficiale Conte tratterà ufficialmente con i bianconeri, disposti a riconoscergli tre anni di contratto ma vanno definite le cifre... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, muro di De Laurentiis? Ecco la verità su possibili penali per il divorzio con il Napoli. Ultimissime

