Conte-Juve? | la risposta di Oriali fa il giro del web

Negli ultimi giorni, l'ipotesi di un ritorno di Antonio Conte alla Juventus ha sollevato un acceso dibattito tra i tifosi. Gabriele Oriali, suo storico collaboratore, ha fatto chiarezza sulla questione durante la parata Scudetto del Napoli, rilasciando dichiarazioni significative che hanno rapidamente fatto il giro del web. Scopri di più su cosa ha detto e le implicazioni per il futuro della Juventus.

Negli ultimi giorni, nonostante lo scudetto, si è più volte parlato di Conte e un ritorno alla Juventus: Oriali chiarisce in diretta. Gabriele Oriali, storico dirigente e collaboratore di Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai nel corso della parata Scudetto del Napoli, in un clima di entusiasmo e festa che ha invaso le strade del capoluogo campano. Il futuro di Conte è ancora in bilico, con le notizie che lo vedono di nuovo alla Juventus per la prossima stagione. Conte-Juve? Oriali spiazza in diretta!. "Per fortuna è un binomio che funziona, visti i risultati che otteniamo...

