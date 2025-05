Conte Juve il retroscena | i giocatori e la dirigenza del Napoli lo vogliono convincere a restare! Svelato il giorno dell’incontro cruciale con De Laurentiis | le ultimissime

In un momento decisivo per il futuro di Antonio Conte, i giocatori e la dirigenza del Napoli si mobilitano per convincerlo a rimanere. Un incontro cruciale con Aurelio De Laurentiis si avvicina, e le ultime notizie svelano dettagli inediti sulle trattative e le strategie in campo. Scopriamo cosa sta realmente accadendo attorno a questa intrigante situazione che coinvolge la Juventus e il suo ex allenatore.

Conte Juve, il retroscena: i giocatori e la dirigenza del Napoli lo vogliono convincere a restare: tutti i dettagli. Arrivano importantissimi aggiornamenti sul futuro di Antonio Conte, allenatore del Napoli fortemente accostato alla Juve. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l'incontro con il presidente è previsto nei prossimi due giorni mentre i giocatori lo stanno cercando di convincere a restare. PAROLE – «I giocatori del Napoli e tutta la dirigenza stanno spingendo per cercare di convincere Antonio Conte a rimanere al Napoli. Previsto tra domani e mercoledì l'incontro cruciale con Aurelio De Laurentiis»

