Conte Juve i bianconeri si preparano all’assalto decisivo | per il tecnico è già pronto questo contratto! Tutti i dettagli

L'attesa cresce in casa Juventus, dove i bianconeri si preparano per un'importante mossa decisiva. Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli, sembra essere il prescelto per riportare la squadra ai vertici. I dettagli sul contratto sono già pronti e le ultime notizie indicano che il suo futuro potrebbe riservare sorprese entusiasmanti. Scopriamo insieme le ultimissime novità riguardanti questa intrigante situazione.

Conte Juve, i bianconeri si preparano all’assalto decisivo: per il tecnico è già pronto questo contratto! Tutti i dettagli e le ultimissime novità sul suo futuro. Arrivano sempre più segnali che viaggiano in una sola direzione: Antonio Conte si avvicina all’addio al Napoli dopo una sola stagione, e dietro a queste decisione c’è il pressing sempre più forte messo in atto dalla Juventus. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport per il tecnico leccese ci sarebbe sul tavolo già un contratto triennale, con l’obiettivo di imbastire insieme un progetto basato su più stagioni... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, i bianconeri si preparano all’assalto decisivo: per il tecnico è già pronto questo contratto! Tutti i dettagli

Conte se lo porta alla Juve: un big del Napoli vestirà bianconero - Non solo Conte: la Juventus pensa anche ad un big del Napoli per la prossima sessione estiva, ecco di chi si tratta ... Da juvelive.it

Conte Juve, manca solo un tassello per il ritorno del tecnico salentino in bianconero: ecco di cosa si tratta - Conte Juve, adesso la chiusura della trattativa potrebbe essere davvero imminente. Ecco di seguito tutti i dettagli ... news-sports.it scrive

Conte guida la restaurazione bianconera: pieni poteri già al Mondiale per Club - Le dichiarazioni di Tudor post Venezia, a Champions conquistata e obiettivo quindi raggiunto, hanno stupito solo chi non conosce il temperamento e il carattere del tecnico croato. Parole dettate non d ... Si legge su msn.com