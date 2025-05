Conte Juve cresce l’ottimismo | il ritorno a casa è sempre più vicino! Quel dirigente ha giocato un ruolo decisivo Retroscena

L'ottimismo in casa Juventus cresce per il possibile ritorno di Antonio Conte, attualmente alla guida del Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha ricevuto segnali positivi riguardo al suo riavvicinamento. Scopriamo i retroscena che potrebbero portare a un clamoroso ritorno del tecnico, figura chiave nella storia recente del club torinese.

Conte Juve, cresce l’ottimismo: ritorno sempre più vicino per l’allenatore oggi al Napoli. Gli ultimi aggiornamenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ora la Juventus è sempre più ottimista sul ritorno di Antonio Conte. Anche perché il tecnico non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare “a casa”. Il piano della società è quello di offrirgli un progetto e di conseguenza un contratto triennale. Merito del feeling di Conte con il mondo Juventus ed anche del suo rapporto con Giorgio Chiellini, suo allievo ai tempi della “BBC”. Il dirigente bianconero sta prendendo un ruolo sempre più operativo ed in prima linea anche per quanto riguarda l’area sportiva... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, cresce l’ottimismo: il ritorno “a casa” è sempre più vicino! Quel dirigente ha giocato un ruolo decisivo. Retroscena

Conte-Juventus sempre più vicini: crolla la quota di un ritorno in bianconero - Conte e Juventus sembrano sempre più vicini, mentre la possibilità di un suo ritorno in bianconero si fa sempre più concreta. continua a leggere

Conte Juventus, cresce la fiducia in casa bianconera: novità dopo il summit di Ischia con De Laurentiis! Il nuovo scenario - Conte Juventus, cresce la fiducia in casa bianconera: novità dopo il summit di Ischia con il presidente del Napoli De Laurentiis! Il nuovo scenario Cresce la fiducia in casa Juventus di arrivare in br ... Come scrive juventusnews24.com

Juve in Champions, ma Tudor chiede chiarezza: “Mio futuro prima del mondiale” - Il tecnico ha portato la Juve in Champions ed è scattato il rinnovo automatico, ma il club può sciogliere il contratto pagando una penale: Tudor chiede una decisione prima del mondiale. L’ombra di Con ... Riporta msn.com

conte-juve, la trattativa - I vertici del club bianconero sono pronti ad affondare per l'allenatore del Napoli, che può tornare dopo 11 anni. L’ex difensore è in ascesa in società ed è legato ad Antonio: avrà più poteri ... Riporta gazzetta.it