Conte e De Laurentiis, una coppia al capolinea. Hanno visioni diverse del business calcio (Corsera) È finita tra Conte e De Laurentiis ( in realtà è finita da quasi tre mesi ). Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, racconta le ultime ore del loro rapporto con il week-end trascorso sull’isola di Ischia. Scrive il Corriere della Sera: A pranzo si sono rivisti con le famiglie al ristorante dell’hotel, un marziano non avrebbe avuto alcuna esitazione: sereni, felici. Insieme. Una coppia evidentemente giunta al capolinea, senza conti in sospeso. C’è un contratto, certo. Che vincola Conte fino al 2027, ma se uno scudetto è per sempre, non è detto che l’amore sia eterno... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it