Conte da brividi | È straordinario non puoi trovarlo altrove

Scopri le emozionanti parole di Antonio Conte, protagonista del trionfo del Napoli nella Serie A 2024/25. In diretta su Rai 2, il noto allenatore ha condiviso emozioni e riflessioni mentre la squadra festeggiava un successo straordinario. Un’intervista che non puoi perdere, ricca di passione e orgoglio per una città e una squadra che vivono un momento indimenticabile.

Conte da brividi su Napoli e sul Napoli: tutte le parole in diretta alla Rai. Antonio Conte, protagonista del trionfo del Napoli in questo campionato di Serie A 202425, ha parlato in diretta durante il TG Sport su Rai 2. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel pieno dei festeggiamenti, mentre la squadra sfilava per le vie di Napoli a bordo di un autobus scoperto. L’allenatore salentino ha mostrato grande emozione per il risultato ottenuto, sottolineando la forza del gruppo e il sostegno costante del pubblico partenopeo. Conte e lo scudetto a Napoli. “Da quell’amma faticà è passato un anno, abbiamo faticato tanto a siamo riusciti a coronare un sogno... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte da brividi: “È straordinario, non puoi trovarlo altrove”

