Conte allenatore della Juventus al Mondiale per Club il clamoroso scenario dopo lo sfogo di Tudor

Antonio Conte, attuale allenatore della Juventus, si trova al centro di un clamoroso scenario dopo le dichiarazioni di Igor Tudor. Mentre i festeggiamenti per il quarto scudetto si placano, Conte e Aurelio De Laurentiis si preparano a un incontro decisivo. Le prossime ore saranno cruciali per capire se il futuro li vedrà insieme o separati, alimentando l'ipotesi di un addio anticipato che potrebbe modificare gli equilibri nel mondo del calcio.

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno ancora, passati i festeggiamenti per il 4° scudetto, con l'obiettivo di delineare i propri destini: insieme o separati si saprà solamente nei prossimi giorni, anche se la sensazione che ci si stia avvicinando ad un addio anticipato. Con Conte verso la Juve e il Napoli che punterebbe ad un altro big in panchina...

