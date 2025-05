Conte alla Juve per superare l’ultimo ostacolo basta 1 milione

La Juventus si prepara a un possibile clamoroso ritorno di Antonio Conte, fresco campione d'Italia con il Napoli, mentre punta a qualificarsi per la Champions League con il tecnico Tudor. Per chiudere il cerchio e portare Conte a Torino, resta un ultimo ostacolo economico: un milione di euro. Scopriamo come la situazione si è evoluta e cosa potrebbe significare per il futuro del club bianconero.

La Juve va in Champions con Tudor, ma continua a pensare a Conte, fresco campione d’Italia con il Napoli. Il grande ritorno del salentino a Torino appare vicinissimo: resta solo un ultimo ostacolo. Doveva vincere col Venezia, per essere certo di difendere il quarto posto e portare la Juve in Champions League. Obiettivo raggiunto per Igor Tudor, ma che potrebbe non bastare per la riconferma dell’allenatore croato in bianconero. C’è infatti Antonio Conte nei sogni della Juve, che non vuole più andare a caccia di scommesse, ed è pronta di nuovo a grandi investimenti sul mercato. Conte alla Juve, per superare l’ultimo ostacolo basta 1 milione... 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Conte alla Juve, per superare l’ultimo ostacolo basta 1 milione

Conte allenatore della Juventus al Mondiale per Club, il clamoroso scenario dopo lo sfogo di Tudor - Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno ancora, passati i festeggiamenti per il 4° scudetto, con l'obiettivo di delineare i propri destini ... Lo riporta fanpage.it

Conte guida la restaurazione bianconera: pieni poteri già al Mondiale per Club - Le dichiarazioni di Tudor post Venezia, a Champions conquistata e obiettivo quindi raggiunto, hanno stupito solo chi non conosce il temperamento e il carattere del tecnico croato. Parole dettate non d ... Riporta msn.com

Juve, arriva il più forte in attacco: che regalo per Conte - La Juventus pianifica un colpo da sogno per la prossima stagione: bomber da urlo per il ritorno di Antonio Conte. Segnala juvelive.it