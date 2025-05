Conte addio Napoli? De Laurentiis annuncia alla cena Scudetto | Grazie di tutto! Ti auguro molti successi

Durante la cena-scudetto a Posillipo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto un annuncio che ha sorpreso molti: l'addio di Antonio Conte. Con parole piene di gratitudine, ha ringraziato l'allenatore per il suo contributo, augurandogli successi futuri. Le sue dichiarazioni hanno suscitato riflessioni sul futuro della squadra e sulla nuova direzione da intraprendere.

Durante la cena-scudetto organizzata a Posillipo per celebrare la storica vittoria del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto dedicare un sentito intervento ad Antonio Conte (vicino alla Juve?), riconoscendo il valore del lavoro svolto dall'allenatore

La Festa dello Scudetto del Napoli: ADL Annuncia De Bruyne Mentre Conte si Avvicina all'Addio